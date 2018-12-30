【耍花槍】陳柏宇投訴老婆搞喊阿女

歌手陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）出席活動，兩人手拖手十分恩愛，但不時又互相頂嘴耍花槍，Jason叫太太唱歌，但Leanne不肯，更自嘲五音不全，而Jason則表示：「我唔係想你出醜，只係想畀帶歡樂角色畀大家啫。」



接受訪問時，Jason大爆太太早前迫女兒穿樽領衫，因件衫太細夾硬穿而整喊女兒，他謂：「搞到阿女好辛苦，我咪嬲佢囉！佢就嬲我嬲佢，最尾我有氹番佢嘅，而又有次佢出門口遲到，又搞到我等佢而工作遲咗10分鐘。」



講到變「家事法庭」，Jason笑言：「你見我鬧佢呢兩樣嘢，其實佢鬧我嘅次數可以做係專訪都講唔完。」而Leanne就在旁不斷笑着沒有反駁。問到是否想三年抱兩？Leanne說可以，更自爆想生3個，只是生完第一胎後，她覺得湊小朋友要好大體力，反而當BB出世時，Jason曾說不想再生，因為怕分薄對B大女的愛。Leanne更指想生似她的BB，最好是男B。



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