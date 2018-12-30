SG晒Bra Top　Cheronna被爆加國見家長

組合Super Girls（SG）出席活動又唱又跳，今日寒流襲港，但五女穿上運動Bra Top露腰露膊，身材最好的成員Cheronna露出事業線，見到大家將焦點放在她胸口上，她尷尬得搵外套遮住，又黐埋其他隊友封胸，非常搞笑，她們說：「我哋唔係特登性感，係首歌嘅造型。」但其他成員不及Cheronna性感，笑說：「係呀，得佢先有性感效果。」她們指明年要她穿泳裝來一次終極性感。



五女坦言好怕凍，在保母車上她們要開暖氣，她們大嘆說：「做藝人真係辛苦㗎，成日都要咁凍着咁少布，冬天着夏天衫，夏天又着冬天衫。」其他成員又謂Cheronna沒有給她們介紹男友：「佢收收埋埋，佢收埋畀自己。」她們又爆Cheronna將會跟男友Dixon返加拿大見家長，Yanny說：「原來你去加拿大就係Plan結婚。」Cheronna即否認說：「唔係呀，我哋計劃新年後去旅行，佢喺加拿大讀書同成長，佢話不如一齊返去，所以到時可能會同佢屋企人一齊嘅。」







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