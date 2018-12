歌手吳雨霏(Kary)自誕下囝囝Asher後,現階段都專心湊仔為重,以家庭為先。近日Kary一家三口出外旅遊,仲喺社交網分享靚相,去到陽光與海灘嘅地方歎!



今日Kary上載一張抱住囝囝望海背面相,Kary並大晒玉背,簡直索爆。另一張就見到老公同囝囝嚟個深情一吻,而囝囝個樣一樣遮到實一實,Kary話:「The future is looking bright. We are so looking forward to 2019!!!(我哋好期待2019!)」網民都話一家一齊過新年,絕對係最好不過嘅事呀~