山口百惠巔峰引退　影響張國榮梅艷芳

日本傳奇歌姬山口百惠，是70年代女神，她於歌影視三棲都大受歡迎，在日本及中港台亞洲更有無數粉絲，最令她成為傳奇是事業巔峰之際，她決定急流勇退，於1980年與男星三浦友和結婚，退出藝能界，三十多年來相夫教子，不再踏足娛樂圈，成為日本傳奇。



山口百惠於13歲時參加1972年第五屆「明星誕生」歌唱比賽，以一曲《迴轉木馬》獲得第二名而加入藝能界，她的歌曲代表作多不勝數，有《一個夏天的經驗》、《秋櫻》、《曼珠沙華》、《橫須賀故事》、《夢先案內人》等，19歲的山口百惠以一曲《Playback part2》擔任《第29屆紅白歌唱大賽》紅組壓軸演出，成為《紅白》史上最年少的壓軸歌手。她亦打破日本第一個單曲銷量突破千萬的女歌手，也是1970年代日本唱片銷量最高的歌手。她的歌曲亦影響到香港不少歌星，如張國榮及梅艷芳等，張國榮的《風繼續吹》、梅艷芳的《曼珠沙華》、《赤的疑惑》、《孤身走我路》等都是改編自山口百惠的歌曲。



影視方面，百惠拍攝不少受歡迎日劇，如《赤的》系列《赤的疑惑》、《赤的衝擊》及《命運》等，不但在日本創下高收視，在中、港、台均大受歡迎。電影方面，《伊豆舞孃》掀起文藝路線，從1975年到1980年先後主演《潮騷》、《絕唱》、《絕戀》、《春琴抄》、《霧之旗》、《炎之舞》、《污泥中的純情》、《擁抱》等共13部影片，其中有10部打入年度日本電影票房榜十大，令她成為最賣座的女星之一。她與三浦友和合作無間，成為日劇和電影的金童玉女，亦造就兩人成為情侶，百惠的引退紀念電影《古都》，亦由這對情侶合演。



1980年3月，事業登上頂峰的山口百惠，宣布與三浦友和結婚，並於婚前引退藝能界，引退時她只21歲，還記得她在告別演唱會最後一場，在舞台上唱完最後一曲，將咪放在台上，然後轉身悄然引退這一幕，令萬千台下粉絲肝腸欲斷，淚流滿面，同時為山口百惠寫下傳奇影藝生涯的休止符。