《延禧》拆夥機會嚟喇！湯唯章子怡轉場劇鬥

孫儷的《那年花開月正圓》， 以及由秦嵐、吳謹言、佘詩曼主演的宮鬥劇《延禧攻略》掀起煲劇潮，不少劇迷都熱切期待新一年劇集名單出爐。2019年有驚喜，章子怡與湯唯兩大影后踩過界有劇出街，首度接拍電視劇的子怡更兼任投資者，令人期待！



多重利誘終「破戒」



子怡蜚聲國際，20年前演出處女電影《我的父親母親》令人眼前一亮，吸引不少電視劇向她招手，當年著名製片人張紀中曾邀她在《笑傲江湖》演「岳靈珊」一角，惟「恩師」張藝謀勸她若在電影路上發展電視事業，等同自毀前途，最終她忍痛推劇，及後更曾揚言不會接拍電視劇。不過，眼見范冰冰、周迅等重量級演員近年相繼殺入公仔箱，加上片酬不低兼曝光率高的因素利誘下，促使子怡踏出一步！



章子怡今次擔正古裝劇《江山故人》（前名《帝凰業》）演郡主，張震、胡歌、劉燁曾傳是男主角，最終卻選定內地演員周一圍擔綱。其實兩位主角早於綜藝節目合作結緣，子怡當時已非常欣賞對方的演技，尤其被其眼神所吸引，兩人今次合作《江》劇將上演一段在宮鬥下先婚後相愛，繼而攜手護天下的故事。



眼神霸氣盡露



另一邊廂，闊別劇壇逾10年的湯唯以《大明皇妃孫若微傳》回歸，講述主角經歷五帝六朝的故事，拍檔有朱亞文及吳越等。該劇預告早前曝光，不少網友大讚湯唯的眼神及對白夠霸氣，小瑕疵是她略嫌面腫。而內地兩大收視女王楊冪及趙麗穎，亦分別推出作品《巨匠》及《知否知否應是綠肥紅瘦》，後者更是趙麗穎與馮紹峰婚後首部合演劇集，已於12月25日開播。



至於憑《延》劇人氣暴升的吳謹言與秦嵐，新一年暫且「分手」！吳謹言從古代返回現代，夥拍郭曉東演出都市愛情劇《你是我的答案》，秦嵐則與「海蘭察」王冠逸在《萬水千山總是情》發展三角戀。