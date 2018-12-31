戴祖儀拎獎被批　周柏豪幫拖一句反擊網民

「新城勁爆頒獎禮2018」日前舉行，有唔少獲獎歌手都喺頒獎典禮完結之後Post千字文嚟感謝各個單位嘅幫助，其中身為星夢「一哥」嘅周柏豪就特登開咗個Post去鼓勵拎咗新人獎嘅師妹戴祖儀（Joey）「還有這個妹 拿了新人獎 是一個好開始 但是也意味着新人身份即將終結 下一年 你不再是新人 要和師兄師姐去比併了 繼續努力」，而Joey都有留言多謝師兄，仲讚對方係最好添！



但點知呢番加油說話就㷫興一班網民，更引起罵戰，事緣有網民就留言話「她拿新人獎 那香港樂壇玩完了」，柏豪睇到師妹畀人蝦到踩上心口，抵唔住頸、心急護花即刻覆番網民話「不如你試吓」，之後接二連三有其他網民加入戰團，其中有留言指「我覺得你都幾搞笑，呢位網民都唔係歌手，你叫人哋點試？咁係唔係買電器就一定要識整電器？哈哈哈笑死」，柏豪面對戰局幽默秒回「好笑就好了」，獲支持嘅鍵盤Fans幫手護航「師兄講得太好」、「唔使理會嘅 學你話齋 做自己咪得咯」，而之後都唔見柏豪再有回覆。



的確，Joey自出以來都受唔少網民批評聲線，又話佢唱Live唔好聽，之前佢出活動嘅時候都有承認一開始聽到評論都會唔開心，但慢慢學識放開懷抱、大方接受，而睇番係Joey IG嘅留言都真係唔難搵到劣評留言，不過Joey都好有心咁逐一回覆，包括「謝謝你的意見，我會好好向師兄師姐學習 祝你新年快樂，多點正能量」，即被網民大讚「高EQ」，相信Joey都收到晒網民嘅意見，喺新嘅一年做得更好。



