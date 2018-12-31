私人飛機遇「古巨基」！文恩澄喪抽水

由歌手轉型導演的文恩澄（Rannes）日前為香港首個寵物旅行團擔任攝影師，由香港搭私人飛機到東京，玩足六日五夜，她在社交網甫了不少飛機上的照片，還大讚飛機師好人，讓她、狗主和寵物在機艙的控制室留影，還說其中一隻哥基狗簡稱「古巨基」，「基仔」更瞓在她大髀上，令她冧到震。



Rannes說：「我哋呢個團有28隻狗，30幾位狗主，大家玩得好開心，因為我帶咗好多攝影器材，所以冇帶自己啲狗狗去，但都過足手癮，因為隻隻狗都畀我摸勻晒，抽乾晒水。」她又表示抵東京後，才發覺香港是很落後：「喺寵物角度，東京好多商場、餐廳都可以畀狗入，唔似香港咁度度都唔畀去，我哋仲住喺寵物酒店，人同狗都可以一齊瞓覺。」



Rannes覺得香港應倣效日本，放開更多公眾地方給寵物，尤其是公共交通工具：「幾年前，我都好支持寵物可以坐巴士，我知有啲人係怕狗又怕污糟，但其實只要狗主自律，我覺得狗狗坐公共係冇問題嘅。」又嘆在香港養寵物如有錢人的專利：「因為啲狗唔可以坐巴士及港鐵，我成日都要搭的士，啲獸醫費已經好貴，加埋啲車費，做主人負擔真係好大，有時就算肯畀錢搭的士，有啲司機都會藐你，嫌整臭佢架車，真係好慘。」



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