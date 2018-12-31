【天然美人嘅證據】陳嘉寶晒相自嘲古怪

快將榮升做靚媽的陳嘉寶（Anjaylia），自從宣布有喜後，就安心養胎，停止出席公開活動，不過她不時在社交網跟粉絲分享她的生活點滴，得天獨厚嘅佢佗B後，不單面尖尖，手腳仲仍然好纖幼，恨死唔少女仔。



不過人都係永遠唔會覺得自己完美，呢日佢上載一張咗大頭照，竟然用「奇怪」嚟形容自己，佢留言：「眼睛分得開、一隻雙眼皮，一隻有時候會變三眼皮；鼻骨有點寬；右臉比左臉小；露齒而笑的時候會見到一隻暴牙...小時候就有人說過，如果我從正面抬頭看着人，就會給人一種大頭小狗的感覺...我跟『完美』這兩個字一點都沾不上邊。反過來，不管內在外在，我跟『奇怪』這兩個字都比較合得來。『若你喜歡怪人 其實我很美』。為2018感恩，謝謝大家接納我的奇怪。靜待2019。」



網民都大讚佢好靚，一啲都唔怪！仲話咁樣先顯得出佢係天然美人呀，大家都好期待佢BB出世，一睹Mini Anjay嘅風采。

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