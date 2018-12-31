唔識游水玩潛水　牛雜妹險葬身大堡礁

曾參選港姐的「牛雜妹」李美琪早前到了正值盛夏的澳洲，愛挑戰的她誓要克服怕水的心魔，決定報名學游水，但潛水時險些葬身海洋！面對黃金海岸的平價海景豪宅，她考慮在當地置業。



豪華船出海



牛雜妹乘搭豪華船去大堡礁玩潛水，本身不懂游水的她透露上次潛水後玩上癮，故今次亦有參加當地潛水團：「一個教練帶住我哋四個學生，一日潛兩次，第一次潛到落十幾米深，大約廿分鐘左右，可能係氧氣罩入咗水，完全唔記得教練教嘅口吐水方法，有六、七秒呼吸唔到，我驚到即刻拍教練，但佢有少少愕然，唔知發生咩事，我一鼓作氣衝上水，其實咁做係好危險，嚴重會死。」



處女自駕遊



雖然考獲車牌已經有4、5年，但原來從未試過駕駛，不過她到黃金海岸就做司機，笑說：「我有買全保，費用仲貴過租咁多日車嘅錢。」



最緊要夠「蠔」



黃金海岸海鮮市場Charis Seafoods，所有海鮮都是即日捕獲，顧客可以買完即食，亦可以買回家玩煮飯仔。當日她買了一打生蠔、凍蝦等返酒店煮，笑言到澳洲一定要食生蠔。



想澳洲置業



牛雜妹於黃金海岸租住的酒店套房有一個大露台，整間酒店的房間都可望海景，笑言有衝動在當地買樓：「我膽粗粗入咗地產公司，當地四面環海嘅豪宅加埋都係六百幾萬港幣，真係太不可思議，喺香港嘅豪宅都要過千萬，打成世工，儲一世都未必買到，所以喺澳洲買樓係唔錯嘅選擇。」



寫意下午茶



這是黃金海岸的景觀台，要畀錢才可上去睇風景，還可以high tea。她笑言這款下午茶偏鹹，不過海鮮非常新鮮，炸薯條亦好好味。



底褲都濕埋



到ThunderBird Park參加越野挑戰，抵達門口影相時天朗氣清，但轉眼間便橫風橫雨。她以為活動會取消，但原來可以照玩，結果全身盡濕！她笑說：「連底褲都濕埋。」



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