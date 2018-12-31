今年北美最高票房影星公布　竟然係佢！

2018年即將結束，美國票房網站Fandango就統計今年最高票房影星，結果出人意表！來自南美洲北部蓋亞那合作共和國的25歲女星Letitia Wright以全年120億港元票房當選！



Letitia今年參演四部片《挑戰者一號》（Ready Player One）、《追命列車 》（The Commuter）以及兩部漫威（Marvel）超級英雄大片《黑豹》（Black Panther）、《復仇者聯盟3:無限之戰》（Avengers: Infinity War），有三片北美票房均過億美元，其中《黑》更勁收55億港元。所以榮登今年影星最高票房之冠！成為年度「吸金女星」之後，Letitia亦有於社交網講笑回應：「只要將那個數存入我銀行戶口。」而來年Letitia將會繼續在《復仇者4》及《Hold Back the Stars》兩片中參演。



而《黑》與《復》的「黑豹」Chadwick Boseman、「寒冬戰士」Sebastian Stan、「神盾局局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）、「星爵」Chris Pratt以及「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）都榜上有名排頭幾位。