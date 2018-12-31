【娛場】麥先根勁！彭懷安誓做2019反派王

無綫年度壓軸劇《大帥哥》現正熱播中，除了久遺香港幕前的張衞健（Dicky），憑「狄奇」一角再次人氣急升之外，其他角色都成為網民熱話！當中飾演大反派麥先根(麥痴根)的彭懷安(Eddie)，雖然出了短短六集，已經魂歸天國，但亦搶鏡非常！



對於角色被認同，彭懷安表示：「其實一接到呢個角色，已經好興奮！之前準備功夫做咗好多，原來係冇用嘅，Dicky哥哥(張衞健)現場係會修改嘅！佢會將成件事變得更好！」和張衞健做對手戲，Eddie坦然有壓力：「有場戲要同佢講數，佢突然做一次我要做嘅戲，然後叫我再做一次！嘩！嚇到我呢！但出到嚟嘅效果，除咗有佢教我嘅嘢之外，亦有我自己嘅Input，係正嘅！」



雖然每次拍劇，都是接到奸角反派，但Eddie樂在其中：「我真情唔想做好人呀！我2019嘅願望，係希望做到一個奸角係長命過六集嘅！我認我個樣黑人憎㗎！咁TVB靚仔多嘛！40零歲又樣衰嘅，應該唔多，希望可以殺出一條血路啦！」



想更了解Eddie彭懷安，立即收睇【娛場】，推一推這位2019反派王啦！下集預告，彭懷安放下奸人本色，回復真我，講講生命中最重要的女人…