蘇打綠解散！青峰：該對自己的生命負責

台灣樂團樂團「蘇打綠」正式解散！主音吳青峰在社交網發出聲明，指與經理人合約到期，青峰覺得：「該對自己的生命負責了。」蘇打綠2001年組成，之後在2015年休團三年，成員追逐各自的夢想。



聲明全文如下：



我們的新年祝福

From青峰與暐哲



一年前，因為暐哲還有很多人的鼓勵，青峰決定自己出來唱歌了。這期間，青峰跨出了很多沒嘗試過的角色，在暐哲的鼓勵下，青峰去了《明日之子》，做了一些不一樣的音樂，也嘗試自己當製作人，其實說不害怕是騙人的，但也就一起戰戰兢兢走了過來，而且真的收穫良多。



有時候，青峰看起來很被動，但是被暐哲推了一把之後，就會很積極。一年後，隨著（着）合約到期，青峰思考了許久，那個被鼓勵，也被保護得很好的一個孩子，有種依賴的心態，好像其實對自己不負責任，也好像把責任丟到別人身上。



所以，青峰覺得該對自己的生命負責了，暐哲也支持這個勇敢的決定。



一直以來，我們累積了難以言喻的情份，在工作上無條件信任，在音樂上總是默契同步，像父子，又像是好友；是師徒，有時候又密切到開玩笑說是在談戀愛嗎？



接下來，青峰會自己處理自己的工作事務。有一種孩子要成家的心情，父子面對這一刻也都有點捨不得，但我們相信，不管我們各自做著（着）什（甚）麼事，那種心裡的關心跟陪伴都會在的。



音樂是我們兩個人的最愛，青峰的音樂之路將有全新的狀態；暐哲的音樂之路有女兒陪伴，將全心投入兒童音樂。將來不管彼此做什麼，都會支持也祝福，也請大家給我們一點祝福與陪伴，替我們加油。



感謝大房小山團隊堅持努力，陪伴到最後一天，最後一刻，對於他們的辛苦和專業真的感激不盡，謝謝他們。



祝大家新年快樂！



青峰 暐哲