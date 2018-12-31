做手術割瘤　洪朝豐感恩前妻煲靚湯

著名DJ洪朝豐身體近年出現不少毛病，繼去年10證實患上舌癌同淋巴癌後，最近又發現小腸有腫瘤，更已長達4cm，他於社交網上透露將於2018最後一天做手術，希望2019幾全新面貌示人，當然不忘多謝手術前前妻葉桂好親自為他煲愛心湯。



洪朝豐臨做手術前寫上：「明天，除夕，2018年最後一天，手術床上，醫生會割除我的小腸腫瘤，轉眼間，它長到4cm大了。快午夜了，我的心挺安靜。此生豐盛至極，簇擁這許多寵愛。別人艷羡不已。為世間的美麗，我要盡快痊愈。時間很寶貴，2019年1月1日，我以全新面貌，準備用整整一年，鼓勵黑暗中的人，讓他們感到一點溫暖，看到一點光明。猶如我在兩本新書展現，體面的，有尊嚴的，從容的，堅強的，活下去。風雨之後，也無風雨。好麽？這個世界，還有許多真善美，我們會感動，流下熱淚。當我們都老了，我們沒有白活。就譲快樂，留到生命最後一刻，綻放。我會辦許多講座，同時，期待到大陸和台灣，辦許多講座。如何達成這個心願，不知道。上天會有安排的。我依稀感覺到，有人在等待着我。於是我，上路了。



因為手術，要禁食了，也不喝水。我於是趕緊飲下前妻熬的椰子雞湯，濃香無比。我感到很幸福。昨天，特意剪了短髮，待在醫院，好打理。然後，穿了一身黑色西裝，去了新光戲院，看張之珏導演的舞台劇《玻璃動物園》首演，看的很感動，流下了眼淚。我是一隻獨角獸，天生異人。沒法子。幾天來，不停吃喝玩樂，很累了。眼睛累得要闔下了，睡吧。行裝還未收拾。明天一早起來，再打點吧。祝你新年快樂。」



