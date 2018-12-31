一見鍾情！陳嘉茵同黃妍示愛：好鍾意你

樂壇新人陳嘉茵與黃妍到工展會出席活動，兩女見面即雞啄唔斷，嘉茵謂是黃妍的粉絲：「有個活動聽佢唱歌後，就偷偷哋行埋去同佢講我好鍾意你，想同佢做朋友。」黃妍說：「我嗰次嚇親，但佢真係好犀利，邊跳邊唱要好有氣。」問到兩女可想嘗試合作？兩女表示想，由黃妍創作、嘉茵排舞，但問到黃妍跳舞掂唔掂？她說：「我真係唔識跳舞，我係手腳唔協調嘅人。」嘉茵就謂可以慢慢教她跳舞。



講到2019年大計，嘉茵說：「依家都準備緊錄新歌，繼續以唱跳為主，我之前啲歌都係少女、Hip Hop啲嘅，嚟緊就會轉吓形象，會成熟少少，希望呈現到女人味。（會性感？）考慮吓啦，可能係骨子裏性感呢。」黃妍說：「依家都做緊首新歌，係一首比較冬天嘅歌。」嘉茵就謂想叫黃妍寫歌給她：「寫首姊妹嘅歌畀我。（你哋想唱姊妹嘅歌？）覺得好難喺新人裏面搵到個咁啱傾、同一見鍾情嘅人。」黃妍笑言是首次有女生對她一見鍾情：「好開心，冇諗過同行會有人咁坦白、咁主動，我鍾意啲坦白嘅人。」問到兩女可會得閒約出來食飯行街？嘉茵說：「我哋未進展到呢個程度，但可以嘗試約黃妍。」





----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

