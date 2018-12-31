送歌迷驚喜　劉若英開騷唱冷門歌

台灣「演唱會女王」劉若英（奶茶）假烏鎮大劇院舉行「英小姐」限定版演唱會，以16年前在電視劇《似水年華》中的黑白色造型登場，一樣的地點和造型，瞬間將現場的Fans帶回到那年初見時的烏鎮，令得台下Fans高聲喊「英小姐！英小姐！」 她隨即表示︰「今天對我來說是一個私人聚會，來的都算得上老朋友。有一些事情不用說，藏在心裏，等到有一天時間到了，你再回頭看它，不過就是一段故事而已。」說畢奶茶大唱一連串鮮有在公開場合表演的歌曲，包括︰《不朽》、《一次幸福的機會》、《她的溫柔》、《飛行中的思念》等。



奶茶透露有很多歌她出了錄音室就不曾再唱過，甚至都遺忘了︰「有人看照片回憶，有人靠影像，而我何其有幸還有音樂。陪伴我多年的你們常抱怨演唱會都沒有唱那首、那首、跟那首，這一次把被遺忘的記憶都回來了。」之前還擔心會冷場的奶茶，不時遞咪去觀眾都有「意外驚喜」，齊齊大合唱。



期間奶茶還首次現場演唱了她一年前發行的歌曲《粉絲》，配合着導演處女作《後來的我們》拍攝期間花絮，各種酸甜苦辣即湧上心頭︰「有時候我在想，也許過去我實在被保護得太好，所以當一些別人看起來現在這個時代本應有的不同顏色出現時，我發現自己原來那麽脆弱與無助。對不起，2018年讓你們擔心了。那幾個禮拜確實不好受，但是我感受到你們對我的擔心，你們要相信我，我一定會很好，我會把每一個心裏的傷結痂變成疤，這是我曾經歷過的事情，也會提醒我去做更多我想做的事情。人生不容易，有很多意外和驚喜。」



個唱尾聲時，奶茶除演繹固定Ending歌《後來》之外，今次限定場更加唱《點亮橘子樹》，而一幅幅Fans為奶茶手繪的卡通畫在屏幕滑過，伴着烏鎮特別為歌迷朋友準備的人手一杯的現煮熱奶茶為演唱會畫上完美句號。