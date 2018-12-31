《守護神之保險調查》劇透：排骨細代女認罪

（翡翠台逢星期一至五晚上八時三十分播映）

第六集(12/31)

見老爸面臨危險，危急之中，阿B（談善言飾）一刀捅向匪徒。排骨細（姜皓文飾）拿起兇器，代女兒認罪，阿B目送爸爸被警車帶走，拜託張東（苗僑偉飾）幫她繼續讀書。阿百（黃宗澤飾）從台灣法院的朋友處得知，黃蓮（邵美琪飾）在台灣打官司打到街知巷聞，原來黃蓮曾被誤判謀殺男友，坐了4年牢，出獄後申請重審案子，她的錢都花在了請律師打官司上。黃蓮和Richard（顏國樑飾）的子女打架，又被抓去警局，阿百再次保釋她。Richard決定改遺囑，將全部財產給黃蓮。Richard的子女將他從醫院接回家，並向警局申請禁制令，不讓黃蓮接近。小杜（劉心悠飾）的爸爸鬆哥（吳岱融飾）誤以為自己患上前列腺癌，但檢查結果顯示是前列腺肥大，為慶祝大難不死，鬆哥和24歲的女明星女友Cicibaby（徐冬冬飾）請來小杜及同事慶祝，並宣布同居。小杜不滿Cicibaby搬來她媽媽生前住的屋子，喝醉後爆發出所有情緒，將Cicibaby打到鼻青臉腫。張東（苗僑偉飾）無意中發現葉子（徐子珊飾）的已故男友「叉燒」（黃文迪飾）是自己曾經在電梯打死的五個匪徒之一。



第七集(01/01)

小杜酒醒後，阿百強行拉小杜去醫院給Cicibaby道歉。此事已被記者知道，鬆哥安排記者會，要小杜和Cicibaby表現得其樂融融。記者希望小杜當眾叫Cicibaby一聲媽，好讓他們有內容可寫，小杜從牙縫裏擠出一聲「auntie」。夜裏，張東憶起當年的警匪槍戰案，再度被心裏的惡魔纏繞。當日，警隊分頭追捕悍匪，落了單的張東不顧一切的撲進電梯中，形成以一敵五的密室惡戰。槍聲響起，升降機門打開，只見當中剩下張東安然無恙，五名匪徒全部中槍身亡，包括葉子的男友「叉燒」在內。這次開槍事件，給張東帶來了不可磨滅的陰影，自此心裏的魔鬼不斷叫他開槍殺人，於是，他放棄當警員。阿百、小杜將Richard帶離家中，安排他與黃蓮進行浪漫約會。Richard一番表白，認為黃蓮是對她最好的人。當黃蓮問Richard是否覺得自己是為了他的錢，Richard竟大笑起來。葉子遭討債者上門恐嚇，張東馬上挺身而出趕走惡人，葉子感激不盡，請他吃火鍋。Richard病情加重，黃蓮為他決定捐獻骨髓。此時，黃蓮前夫們的遺產公證結果出來，都是真實有效的。小杜終於相信，黃蓮真心對Richard和她的前夫們，而他們的不孝子女也是促使黃蓮得到遺產的原因。



第八集(01/02)

葉子為大客戶葉先生推薦保險計劃，葉先生卻醉翁之意不在酒，欲帶葉子去酒店。葉子向張東求救，張東奔去酒店時卻撞見一臉輕鬆的葉子，葉子說甚麼事都沒發生，張東一臉懷疑，葉子不悅。破落工廈的迷你倉內發生火災，有兩名消防員犧牲，阿百寄存於此的童年玩具也被燒毀。善後大會上，阿百和小杜聽迷你倉老闆殷先生（麥長青飾）向各位苦主保證會向保險公司追討賠償。會後，張東見殷先生和清潔工人阿榮鬼鬼祟祟談話。殷先生向「KS」調查員堅稱火災是意外，張東卻認為火源尚需調查。阿百起底殷先生，曾睡天橋底，白手起家，現在擁有幾千萬的房產。Cicibaby秘密約阿百，原來二人是初戀情侶。Cicibaby為出寫真集向阿百索要自己的照片，阿百女友Kay（王希維飾）為照片一事吃醋。張東、小杜發現殷先生三次提供的迷你倉內部結構圖紙都不同，當問及是否改裝過迷你倉時，殷先生一口否認。張東調查阿榮，阿榮稱當晚和殷先生及另一朋友迷叔去賭馬。張東卻施計從迷叔處套出他最恨賭博的事實，已初步斷定阿榮和殷先生說謊。



第九集(01/03)

張東和小杜來到火災現場實地調查，竟發現殷先生身影，張東與他對峙，質問是否在火災當日與人在現場煮火鍋，殷矢口否認，小杜和阿百帶著阿榮和迷叔上前，二人已坦白一切。原來殷先生三人都曾是露宿者，後來殷先生發了財，還照顧著另兩人，在天熱時讓他們來迷你倉乘涼。當日，二人為慶祝殷先生生日，在迷你倉煮火鍋，忽然大廈發生強震，火爐因此翻倒在地而產生大火。小杜認為殷先生是好人，決定推薦鬆哥的律師顧問袁律師（林德信飾）給殷先生。兒童歌星Gordon（黃逸灝飾）被綁架後救出，自此患上創傷後壓力症，無法說話及唱歌以致沒有收入，因此其母親，曾經亦是歌星的麥子文（張慧儀飾）向保險公司索取賠償500萬，「KS」接案調查事件。袁律師與小杜初次見面，對她產生好感，接著開始對小杜各種獻殷勤，鬆哥亦有意撮合，小杜無奈。小杜與張東向大廈用戶查證，大家都表示大火之前大廈發生過強震，他們再找專家分析，發現震盪是由3樓B室傳出來。經調查後原來牽涉另一單爆竊案，賊人因爆破同一大廈而引致大廈強震。雖然事情水落石出，但殷先生三人確實在迷你倉內違法煮食，因此保險公司未必能全額賠償。阿百尋訪Gordon的主治醫生，醫生認為Gordon的病未有定論，還需觀察。阿百向麥太太提議要與Gordon相處兩三天，多做了解，才能確定是否賠償，麥太太答應。



第十集(01/04)

另一單賠償案件發生在同一棟大廈的鑽石加工工廠，老闆馬皓田（艾威飾）報稱價值五千萬鑽石被偷竊。其後他向張東表示他老婆君君（鍾采羲飾）與男子陳輝（張松枝飾）私通，偷去保險箱中的鑽石，並報警要求警方協助並拘捕他們。君君被捕，拒絕與警方合作，陳輝後來上門與馬皓田對質，手持證據稱馬早已拿五千萬鑽石典當，他來爆竊時保險箱內根本沒有東西，並要挾馬三日內給他一千萬現金，否則會告發他。另一邊廂，張東提出要鬆哥出手相助，利用他的社會關係查鑽石去向，小杜不情願地去求鬆哥。袁律師向阿百請教追小杜的方法，阿百趁機敲詐一筆「諮詢費」。阿百在與麥太太和Gordon相處的過程中，發現麥太太對Gordon的管教十分嚴格，並將他的學習行程安排得很滿，而Gordon就像一個服從命令的士兵，凡事都要看媽媽的臉色行事，麥太太卻回應說母子倆一向都如此相處。送Gordon母子回家後，阿百聽到房內傳來Gordon的歌聲，當即敲開房門，麥太太卻謊稱是CD聲。阿百走後，麥太太訓斥Gordon差點穿幫，提醒他在外人面前絕對不能說話和唱歌，好讓她能夠得到賠償金。