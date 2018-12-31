《大帥哥》劇透：馬炭請求狄奇交出毒氣彈

(翡翠台逢星期一至五晚上九時三十分播映)



第二十一集(12/31)

馬炭（洪永城飾）誤以為了中毒氣彈，請求狄奇（張衞健飾）交出毒氣彈銷毀，狄奇對他不了解自己感痛心。狄奇向沅婉（蔡思貝飾）說一個人魚王子的故事，表明自己的立場。馬炭跟蹤沅婉與政清（陳嘉輝飾）見面，直斥他們的革命只屬紙上談兵。細龜（張達倫飾）把大同（蔡國慶飾）帶到大帥府，連同證人滿仔（黃耀煌飾）指證馬炭勾結革命黨，馬炭反過來指控滿仔，狄奇即時大玩俄羅斯輪盤來判斷誰是革命黨，馬炭對狄奇沒有維護自己感失望！狄奇表面雙手奉送毒氣彈予大同，實則用計銷毀所有。此外，狄奇深信大帥府中有內鬼…



第二十二集(01/01)

落蘆（曹永廉飾）為冬來（李嘉飾）做媒，冬來以對方貌醜為由拒絕，令阿娟及阿芬憤然到省城置裝及買化妝品，隨後失蹤。冬來感內疚，獨自入省城尋人，卻見到天嬌（譚凱琪飾）從滋心苑走出，接着被車撞倒。冬來久久未返，狄奇懷疑事件與天嬌有關，此時收到冬來的電報，天嬌要求單獨為狄奇讀出電報。未幾，狄奇宣布與天嬌正式結婚，氣氛頓時變得沉重，羅義（徐榮飾）、馬炭相信他背後一定有事隱瞞。天嬌送沅婉黑珍珠頸鏈，暗示已知道彼此身份，還稱狄奇懂顧全大局才會選她做正妻。



第二十三集(01/02)

艾妞（楊秀惠飾）收到狄奇的休書，心碎地邀羅義一起遠走高飛，羅義不敢答應。狄奇建議在滋心苑辦婚禮，英俊（趙永洪飾）擔心有陰謀，天嬌不以為然。藝妓玲木愛美（林泳淘飾）悄悄告知狄奇，冬來被囚滋心院密室。馬炭透露狄奇保護沅婉只為補償，乘機向她表白。天嬌向艾妞炫耀日式純白嫁衣，艾妞以純白色布置婚禮報復，惹怒天嬌，盡情奴役她。婚宴上，馬炭、落蘆三人與愛美飲酒猜枚，玩樂背後正密謀救人行動。新房內，狄奇勸天嬌放棄一切雙宿雙棲，豈料沅婉突然闖入！



第二十四集(01/03)

愛美與眾人進入密室後，門即被鎖上。天嬌願意為狄奇開鎖，但要他先殺死沅婉。狄奇堅持要保護沅婉，艾妞突然出現造成混亂，中槍的竟是…大同帶兵到來，要狄奇交出天嬌證明沒有勾結日本人，狄奇拒絕但馬炭已有所行動。大同宣布由馬炭接任昇威鎮大帥，並於三天後槍決狄奇！艾妞打算離開大帥府，羅義信馬炭必有辦法救狄奇。新任大帥馬炭受盡冷言冷語，直至遇到娸娸（簡淑兒飾）才心頭一暖。羅義、冬來與落蘆回想往昔幸福日子，突然靈光一閃…



第二十五集(01/04)

羅義及冬來計劃劫獄，落蘆分析劫獄會陷馬炭於不義。羅義分別與馬炭及狄奇商討劫獄行動，同樣遭反對。狄奇死期只剩一天，沅婉工作時神不守舍，得知羅義會劫獄後，與他商量對策，跟着到監房對狄奇坦白心意，還迫他與自己結婚。羅義決定單獨進行劫獄大計，艾妞為他餞行，感謝他這位好男人。細龜到昇威鎮監督行刑過程，期間傳出狄奇逃獄消息，警告馬炭勿阻礙搜捕。沅婉為狄奇備車逃走，馬炭現身說出狄奇是她殺父仇人，沅婉晴天霹靂。