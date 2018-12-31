曼聯迷變節！蕭潤邦戴死敵利物浦頸巾睇波

藝人江若琳（Elanne）和老公蕭潤邦（Oscar）婚後即展開歐洲蜜月之旅，在兩周假期中積極造人外，同屬足球狂熱份子的他們瘋狂睇球賽。身為曼聯球迷的蕭潤邦竟然帶埋太太到晏菲路球場，睇愛隊死敵利物浦對阿仙奴！Oscar指雖然太太口說望阿仙奴贏，但實則心底是撐利物浦的領隊高普，他在長途電話中表示：「就係怕佢啲『不死燈神』威力太勁，所以喺場外，叫Elanne大叫十聲阿仙奴一定贏，結果利物浦贏5比1，其實阿仙奴係畀Elanne『燈死』嘅。」



曼粉Oscar指這場世紀之戰相當精采，不過為保生命安全，要「變節」先敢入場，他說：「累積去年經驗所得，知道英國啲利物浦fans好激進，最憎其他球隊啲球迷，為保障生命安全，入場前特別買咗條代表利物浦嘅頸巾，搭火車返酒店時又碰到典型醉酒球迷，嗰班波牛知我喺香港嚟，就話好歡迎我咁遠都嚟支持利物浦，不過我唔敢講我搭緊車去曼徹斯特捧曼聯囉，否則死梗！」



可是該球迷又再問他去哪裏？他只好再講一次大話：「我話因利物浦市啲酒店爆晒，所以迫於無奈下，要住喺曼徹斯特啲酒店。（問佢哋信唔信？）信晒，仲話我係佢哋兄弟，要give me five。（太太有冇幫口？）佢簡直係『義氣仔女』啦，全程都瞓覺。」