有苗僑偉吳啟華錫　黃宗澤「托腳」做大爺

藝人苗僑偉（三哥）、吳啟華、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲和馬國明為邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》開工。今次以客串身份演出的吳啟華，於劇中演警務處處長，全部文戲，表示相當舒服。相比起因早前腳傷的Bosco要包着石膏開工，出入要撐拐杖，就辛苦得多。影大合照時，兩位前輩三哥和啟華都要全部企埋Bosco身邊來遷就他，搞到他相當尷尬，他還解釋自己抬隻腳上枱，並非扮大爺，只是要抬高腳，令血液不下流，腳部不會腫脹來減少痛楚，他說：「佢哋好照顧我，我成日萬歲㗎！下個月中拆石膏，希望可以快啲行番。」



意外練爆肌



Bosco雖然行動不便，但有部分動作戲都由替身拍，再補個人上身近鏡，因集中上身動作鏡頭，令Bosco上圍爆肌達40吋，他謂：「之前瘦都有38吋，依家成日拍上身動作，坐住輪椅照拍㗎，加上平日都有做運動，用膝頭撐住做掌上壓，依家個胸都有40吋，着恤衫都爆鈕呀！」旁邊的三哥，對Bosco照顧有加，休息時都食不停口。



吳啟華對食有要求



至於有哥哥吳啟明在上環開餐廳的吳啟華，對食很有要求，對哥哥的食物亦讚不絕口，他說：「佢係整得好好嘅，我哋屋企嘅家庭餸，好似好多人鍾意青筋魚，都係我哥哥平日喺屋企整畀我哋食，遲啲都會拉隊去開餐！」就連愛吃的三哥亦感興趣。



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