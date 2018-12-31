2019年搵伴大計！劉心悠教徐子珊Hold住先

藝人徐子珊與劉心悠最近合作邵氏網劇《守護神之保險調查》，兩位女神以往一個拍劇，一個主攻電影，可謂毫不相干，不過仍無阻女人天性，上至扮靚，下至學術性問題也研究一番，所以劇集開拍沒多久已混熟，即使現時劇集已拍畢，二人也有保持聯絡，日前她們接受東網訪問，齊齊回顧過去一年的經歷，以及計劃2019年的目標。



講到感情事，「黃金盛女」37歲的心悠與39歲的子珊同一時間窒機，心悠率先開腔：「我未Ready最好嘅Version，唔想浪費人時間。（畀幾多時間自己？）時間唔係重點，心境未到，我好多地方想去，好多嘢想做，唔需要有伴同我分享，以後先。」子珊則謂：「我就唔知自己Ready未，冇諗清楚，唔知自己想點，點試呢。（你經驗豐富過心悠喎！）點知啫，係唔知嘛！（憑感覺？）通常咁會出事，演戲先係咁，現實中要理智，唔知點為知Ready。」在旁的心悠搞笑獻計：「咁你Hold住先囉！咪話畀對方知，我未知自己Ready未㗎！坦白又唔係玩人，佢要試咪試囉！」子珊聞言即十萬個問號說：「Oh my god！人哋會唔會覺得我玩嘢㗎！我真係要認真諗一諗先。」



子珊望讀博士



近兩年把事業重心放於內地的子珊，有機會參與綜藝節目，接觸不同種類的真人騷，繼有推理、跳舞等，基於自己是一張白紙，對內地工作模式不了解，故頗有新鮮感，另方面，子珊正報讀心理學碩士課程，她說：「開始時會質疑自己可唔可以兼顧，So Far都享受到過程，同學同老師對我好好，原來好多嘢係畀想像中容易，只要勇氣踏出去就做到，所以2019年我順利畢業，希望可以讀博士課程。」



心悠完成壯舉



心悠去年於電影及劇集也有新嘗試，於年結前更有幸參與芭蕾舞劇演出，對毫無跳舞根基的她來說，花了兩個月時間準備兩個騷，期間練習所遇到的痛苦，順利完成已是一項壯舉：「今次台上三分鐘，台下兩個月，下次我想挑戰着Point Shoes嚟跳。」





子珊髮型：Debby Kwan @ Hair

心悠化妝：Annie G. Chan

髮型：Eric Chow @ XENTER Hair Salon





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