展鵬傍實！單文柔露肩高踭跨年：有老公好暖

藝人陳展鵬和太太單文柔聯同3對情侶包括：馬國明與黃心穎、鄭俊弘與何雁詩及謝東閔與朱智賢出席MCP新都城中心舉行的除夕倒數狂歡派對，腹大便便的單文柔露肩裙兼穿3吋高跟鞋，老公展鵬就陪到實，問到單文柔不怕凍？她謂：「喺商場入面唔凍，又有老公身邊都好暖。」提到日前被拍到她去買BB衫？她稱：「去行街咋，唔係買BB嘢，過咗農曆新年之後先買。」見妳ig上載一張BB裙相，是否佗女？她謂：「其實係架BB車嘅圍邊，大家誤會咗，至於男定女，遲啲會公布。」



展鵬幫老婆按摩



問到佗B後情緒可有改變？單文柔稱有時都發自己忟憎。但展鵬則說不覺得太太情緒有變：「我覺得佢OK，好多朋友都話孕婦身體好容易唔舒服，會腳腫、抽筋、脾氣唔好，但我見佢都冇嘢，反而愈嚟愈精神，隻腳係有啲唔舒服，但都冇抽筋，我有幫佢按摩。」



懷孕升Cup最開心



至於胃口方面文柔稱近日愛吃酸和辣。豈不生個「小辣椒仔或女」出來？展鵬笑言：「咁我陪佢唔食辣喇，我想食咪去偷食囉。」而文柔稱現差不多有5個月身孕，體重重了2、3KG，醫生指算正常。上圍升Cup？她開心說：「呢個好開心，係做大肚婆最大好處同最自豪嘅事。」

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