Judas首同粉絲倒數　Regen今年目標係玩？

2018年由Busker搖身一變成歌手出道的Judas（羅凱鈴）昨晚首次參加倒數活動，興奮謂準備了自彈自唱曲目送給Fans，問到另一半可會呷醋不能獨佔倒數？Judas笑指不會，更自爆對方有來「監場」：「但唔會畀你哋搵到，佢匿埋咗，喺工作上佢好諒解我。」講到2018年的難忘事，她表示是推出首張個人大碟，又預告2019年暫定會推出3首新歌：「除咗作曲之外，都想嘗試埋填詞。（想推出第2隻大碟？）我諗要儲吓歌先。（想再開騷？）呢樣就未咁快再諗，上年6月先開咗一次。」



同場張惠雅（Regen）就為大家帶來跳舞快歌炒熱氣氛，問到今年可會再有HotCha合體演唱會？她表示暫時未知，但開心透露或會移師到澳門開騷：「上次反應係好好，但有好多歌都唱唔到，想唱多啲。」續指好滿意2018年的「突破」，去了夢寐以求的西藏及參加了競行者，問到今年可會「再接再厲」？她即耍手擰頭話：「唔玩啦！好辛苦！或者我可以幫手做Supporting Team，因為有晒經驗。」



講到2019年的目標，Regen就話想周遊列國睇世界：「趁依家有心有力去多啲地方，又乘機為投資餐廳試酒。」但至於歌唱事業方面，自由身的她坦言未有計劃簽唱片公司：「想唱歌、跳舞都有好多方法，好似喺網上面，目前都係想要多啲時間做自己鍾意嘅嘢。（有冇諗過幾耐先會簽？）咁又唔會咁Set死。」



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