【少婦保衞隊】陳凱琳孖姊妹倒數嘉穎放心

藝人陳凱琳（Grace）孖住「少婦聯盟」姊妹龔嘉欣及譚凱琪，現身MOSTown新港城中心出席「最炫MOSTown跨年之夜2019」。龔嘉欣表示好開心最近多咗時間同姊妹相聚，平均每兩星期見一次，而佗緊B嘅Grace則多謝姊妹化身「妹仔」貼身照顧：「嘉欣好Sweet，每次見都會問我BB踢咗媽咪未、有冇唔舒服等等，同埋依家出街食飯都會就晒我。（緊張過老公？）係唔同類型嘅緊張。」



問到着上3吋高踭鞋老公鄭嘉穎有冇擔心，Grace表示：「我係落車前先換，同埋有好姊妹傍實，加上佢之前見我着過咁穩陣，都好放心嘅。」佢續指最近開始上網搜羅BB用品，並指未有打算裝修BB房，因為怕裝修嘅味道會影響BB。



至於問到嘉欣新一年嘅展望，佢就表示2018年係大豐收嘅一年，拍咗3部作品，所以都好期待出街嘅效果，並指新年願望係留長頭髮，希望變回女性化一面。問到想唔想效法Grace早啲結婚生B，佢表示：「唔使咁快啦，反正我哋少婦聯盟都已經有Grace跑出咗。（之前譚凱琪話下個到你結婚喎？）唔係啦，我讓佢先。」提到早前自爆有圈外男友人約High Tea，佢就表示：「私底下我都會同閨密分享感情事，但如果係同大家宣布嘅話，可能要等真係結婚先啦。」

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