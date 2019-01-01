東方日報C1：張振朗秘撻「巨咪陳妍希」

踏入2019年，新年新景象，就連無綫上位小生張振朗亦去舊迎新，去年4月與34C咪神陳芷尤分手的他口味升Cup，最近撻着32D激凸身材、有「巨咪陳妍希」之稱的網紅兼演員楊偲泳！日前他鬼祟摸上女友西環香閨度春宵，翌日做埋柴可夫管接管送，又為女友擔擔抬抬搬多袋物件上樓，溫馨培情。



現年31歲的張振朗前年憑劇集《踩過界》人氣急升後劇接劇，被力捧的他今年將有四套新劇在身，當中還擔任男主角，去年他宣布與拍拖三年的陳芷尤分手時，還表示會全情投入工作，不過事業一帆風順的他愛情亦得意，甩拖半年多，最近已暗撻25歲、被網民封為「巨咪陳妍希」的楊偲泳。



據悉兩人於友人聚會中認識，口味升Cup的張振朗對女方甚有好感，未幾已奪得芳心，兩人拍拖日子短短已打得火熱，但男方為免影響上位中的事業，二人低調處理戀情，「拍拖勝地」只局限女友位於西環的新居，就連兩人互相關注的社交網中，也甚少交流以免露出端倪。但日前聖誕節，張振朗現身牛頭角的商場出席活動，並在台上高唱情歌《愛的就是你》，楊偲泳被目擊低調現身撐場，及後還讚好男友上載社交網的唱歌視頻。



收工趕拍拖



最近拍罷新劇《機場特警》的張振朗，難得放假當然要爭取時間拍拖，染了一頭白髮的他日前於電視城工作後便往附近商場購物，之後驅車往西環，警覺性甚高的他把車泊於街頭後，坐於車內整整廿分鐘「不動聲色」，及後才突然踩油轉入附近停車場，再步往另一街道的大廈。及至翌日下午約二時，他才與楊偲泳前後腳步出，取車後，張振朗更做埋司機，接女友往觀塘工作後才離開，事後楊偲泳亦在社交網上載工作照。



管接管送做埋阿四



待女友工作完畢，張振朗又再接她收工，並雙雙返回女友香閨，期間他咕喱上身，拿着數袋物件尾隨女友入大廈，當引來其他住客目光時，他即低下頭加快腳步入𨋢。兩人上樓後培情足足三小時始離開，鬼祟的張振朗落樓時還探頭四處張望一番才叫女友步出，二人沿途往取車也甚為避忌，相隔數個身位而行，到達座駕旁，嘴角含春的楊偲泳即甜甜笑與男友傾了數句才上車，男方接載女友買糖水後再送她到青龍頭的屋苑，然後才獨自驅車返家。另一日沒有男友接送，楊偲泳工作後與同事乘小巴，怎料小巴滿座，她即急急腳乘的士返歸。



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