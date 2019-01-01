日日見監製同司機　AGA今年要諗計脫單

歌手AGA（江海迦）到尖沙咀出席除夕倒數活動，表示2018年過得好好：「做咗好多嘢，試咗好多嘢，演唱會去咗好多地方，唯一掛住係寫歌，所以我之後會寫歌，希望今年可以出到新碟。（2019年工作目標？）演唱會做到2月香港尾站，之後會休息寫歌，希望3月可以出到一首歌，其實依家都寫咗十幾首，但仲未有時間錄音。」



講到工作成績好，但感情方面就交白卷，問到今年可想快些識個男朋友？AGA笑言：「希望遇到啦，唔係我想識就識到，睇緣分啦，睇下有冇啦。（多啲出去玩？）我首先要脫離淨係見到監製同司機。（叫朋友介紹？）我已經好耐冇見朋友啦，幾個節日都冇同佢哋過，其實最想見到屋企人，前幾日打畀姨甥仔佢已經唔記得咗我把聲。（好耐冇見？）都有兩年，因為我已經好耐冇返澳洲，希望嚟緊一月尾會返去。」她亦謂不會留到過年，因為之後會開騷：「香港站係尾站，上年好多surprise，出咗第二隻碟，去咗好多初次接觸嘅地方，希望第三隻碟可以去多啲香港以外嘅地方。」



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