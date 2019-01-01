C AllStar小合體！釗峰On仔新年願望一致

歌手梁釗峰和陳健安（On仔）一同出席倒數活動，梁釗峰是組合C AllStar最先單飛成員，而陳健安亦透露2019一月會有其單飛後首隻派台歌推出。



釗峰有感2018年好多人幫助佢：「之前做咗首歌《若然冬天沒有花》係講喺節日一支公點過，混音師專登嚟到一個大廣場做混音，做成我首歌。」而On仔則透露正準備做歌：「呢年好多經歷，無論情緒上，身體上，將啲經歷化成我嘅旋律。一月會出我第一首單飛的歌《一吻穿越四十六億歲》（好緊張？）最開心嘅過程經歷咗，依家係分享階段，呢一年係經歷最多緊張嘅一年，壓力都多咗，之前有段時間失聲，依家好番晒，要識錫自己身體。」



提到新年願望，釗峰笑言有一個願望應該達成不到，就是希望長高，快高長大：「講笑，但希望智慧增進，視野高啲，睇闊啲音樂路。今日有啲感冒，我有個諗法會唔會踏正2019感冒就無晒？」



問到緋聞女友張栢芝產下第三胎，釗峰說暫未有聯絡過對方，笑言：「佢應該幾好，（關心問候佢？）會呀，遲少少，佢公開咗生ＢＢ唔係好耐，好多人生完要安頓吓身體。」同場的陳柏宇、ToNick，聯同梁釗峰和陳健安一同在台上合作用氣球砌出2019字樣，而陳柏宇貪玩將2019，砌成2109，實行玩超越時空。

