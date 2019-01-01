皇帝唔急！李施嬅倒數派對「被」識男仔

踏入2019年之後，唔少藝人出席完倒數派對，都紛紛離開太子大廈。



先有吳君如囡囡陳是知同屋企人走，然後李施嬅約12點9離開，見佢眼紅紅咁，佢透露同朋友飲酒倒數同睇煙花，問到點解唔同一班胡說八道好姊妹倒數？她就：「定欣同子羚要做嘢，豹嫂要陪豹哥，黃智雯又要陪男朋友。」依家拍緊劇集《法證先鋒IV》嘅佢，透露因為停廠關係，所以除夕有假放，今日（1月1日）又要拍劇：「喺劇中我做法醫，啲對白好難背，但我都唔係飲咗好多，仲可以揸車。」



問到2019年有咩新年願望？佢就話身體健康，希望事業上有突破，問到係咪想攞獎？佢唉咗一聲話：「喺香港我同獎項冇乜緣分，上年拍咗一套加拿大嘅戲，好開心。依家都有Casting緊外國嘅戲同劇。（可唔可以透露多啲？）真係唔得，佢哋好嚴，有機會都想做一啲特別嘅Project。」



問到好姊妹都有拖拍，會唔會好心急？佢好清醒咁話：「定欣同子羚都冇拍拖啦，更何況我哋仲有Baby Lee（胡杏兒囝囝）玩，我哋三個可以組成一個Single Group，大家都好想繼續喺事業拚搏，頭先都有朋友想介紹男仔比我識，但我自己唔心急。」

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