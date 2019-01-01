挨住膊頭合唱　胡鴻鈞見張敬軒變粉絲

歌手胡鴻鈞（Hubert）於除夕夜與張敬軒、張惠雅及Judas（羅凱鈴）到元朗出席倒數Party，Hubert興奮自認是軒仔Fans，專登帶同對方新碟到場求簽名，又於軒仔演唱期間兩度衝前握手、排排坐挨落他的膊上聽歌又合唱，非常陶醉！最後更獲軒仔口頭應承之後搵機會開Live合唱，令Hubert不知幾開心！至於在個人演唱期間，Hubert跳落台同Fans近距離接觸大玩親民！



受訪時講到2018年的難忘事，Hubert即提起首個賣飛音樂會，形容為事業上的里程碑：「為下年歌唱方面打咗枝強心針，再多啲專注落音樂上，1月中開《降魔的2.0》，希望都唔會忽略出歌。（劇集主題曲你唱？）未確定，自己都希望！」會開音樂會Part 2？Hubert坦言唔心急，現時想儲更多歌，希望下次開騷會令大家有唔同感覺。



之前曾承認身邊有位「亦師亦友」女性好友的Hubert，問到不能陪伴慶祝對方會呷醋？Hubert大笑謂：「成日都同埋成班Friend見，冇所謂！（冇爭取獨處？）唔需要刻意爭取，都咁Friend！（下年目標係關係再進一步？）亦師亦友係一個方向，最緊要相處得舒服，冇刻意去改變啲咩特別關係，太熟啦！」



講到叱咤頒獎典禮，Hubert指出席都是抱住睇騷心情，主要為偶像軒仔打氣：「都係投票畀佢。（但依家好多人支持古天樂？）就係太多人支持佢啦。（想佢現身？）咁都想，始終佢都好耐冇出席過樂壇頒獎典禮，佢出現相信都係一個亮點。」



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