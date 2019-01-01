2019年想做薛家燕？張敬軒對頒獎禮有期望

歌手張敬軒今晚現身元朗參加倒數派對，現場一早塞爆Fans非常虛冚！席間軒仔同Fans玩遊戲大派禮物，主持人於畫畫環節出題要求畫出軒仔的異性閨蜜，身旁兩位Fans都畫出王菀之，惟軒仔畫出「大口女」示意是容祖兒，笑翻全場！又於另一題「2019年最想做的事」自爆想減肥！



軒仔當然有大唱Hit歌《百年樹木》及《櫻花樹下》冧Fans，唱至中段更遞咪到同台下「小Fans」胡鴻鈞合唱！受訪時他主動指心情好緊張：「今日就係頒獎典禮，今年係有啲希望，啲歌喺榜上嘅成續都幾好，唔知邊隻歌跑出。今年公司同事都花咗好多資源、心機去造歌，所以如果攞到獎，除咗係畀自己一個肯定，都係畀同事一個安慰、報答。」續謂對2018年成績非常滿意，故無論有獎與否，都必會與公司同事慶功。



講到上年度最難忘的事，軒仔表示是紅館騷：「係人生當中最多場數嘅一次，做6場但竟然冇以前做3、4場咁吃力，口碑又好好。（2019年再做？）會開始行Tour。（尾站返香港？）行到尾站應該就緊接另一個騷，希望2019年有突破，如果有2018年嘅成績都好滿意，要再畀心機。」又打趣話明年目標是想做Captain Nancy薛家燕般擴闊受眾。



日前關智斌（Kenny）生日獲一眾好友開Party慶祝，當晚要出席《新城勁爆頒獎禮2018》的軒仔亦非常有心，頒獎典禮及慶功一完結即趕到Party場地「交人」，問到有否跟其他朋友一樣向Kenny獻出「肉嘴」道賀？軒仔即笑話沒有：「唔係好衞生。（有送生日禮物？）幫佢埋咗消宵夜單。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

