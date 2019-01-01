「少婦聯盟」下個結婚？譚凱琪認隨時閃婚

藝人譚凱琪（Zoie）、陳庭欣等於MOSTown新港城中心出席「最炫MOSTown跨年之夜2019」倒數活動，Zoie表示好開心《大帥哥》出街後為佢帶嚟更多唔同年齡層嘅粉絲： 「好多小朋友都好鍾意呢部劇，我身邊好多朋友嘅仔女晚晚都打嚟，叫『天嬌姐姐』唱歌畀佢聽，同埋好多謝街坊咁支持，依家去街市買餸都平啲。（帶挈搵真銀？）希望嚟緊有機會啦。」



至於講到同場嘅「少婦聯盟」好友龔嘉欣大爆下個輪到佢結婚，佢就坦言唔排除閃婚：「真係順應天意，自己就冇計劃過，但可能覺得timing到就會結婚。（即係隨時嫁得？）冇正式同男朋友討論，但都會向住呢個目標。」而講到好友陳凱琳佗B，佢就笑指未有心理準備做auntie，希望BB出世後叫佢做姐姐。



崔宇植最想食蝦餃



另外，曾演出賣座韓片《屍殺列車》與人氣韓劇《三流人生》嘅28歲韓星崔宇植亦有現身，佢出場時以廣東話同大家打招呼：「大家好，我係崔宇植，新年快樂」，即時炒熱全場氣氛。活動上，佢試食雞蛋仔、菠蘿包、 缽仔糕及蛋撻等香港地道小食後，表示想將蛋撻帶回韓國，並指希望此行可以食到蝦餃及炒蟹等中式美食。



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