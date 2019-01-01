2019年目標買樓　李佳芯講明唔預男友

藝人李佳芯（Ali）到上水出席倒數活動，開金口獻唱兩首歌。談到酬勞問題，榮升視后的她表示自己沒有加價：「我都好User friendly嘅，放我喺邊都可以，價錢合理，依家唱歌又有進步，真係好抵用！」



至於新年願望，Ali希望自己各方面都愈來愈好：「得獎後都自覺不足嘅，希望承載大家嘅鼓勵繼續進步。（做豬年新娘？）生豬B就好啫，但我份人好傳統，結婚後再考慮生小朋友。今年工作一直好忙，身體比較差，要養好身體先，加上明年要開兩個劇同綜藝節目，暫時冇咁嘅計畫囉。」不過Ali明言希望2019年成功做業主：「心態上唔貪心，想找個安樂窩啫。（同男友陳炳銓夾份？）我覺得大家經濟獨立會比較好。」



劉穎鏇望2019年做勻劇集綜藝節目



同場的劉穎鏇（Tiffany）笑言新年願望並非有拖拍，而是有更多工作，不論劇集或綜藝也照殺！從小在美國長大的她，今年因拍劇關係，會首次在港過農曆年，最期待食傳統賀年食物，亦想學整糕：「我廚藝唔叻，煮嚟煮去都係意粉同意大利飯，都想學吓煮中菜。」



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