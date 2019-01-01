做Gym遇「臭雞」　劉浩龍唱情歌填補空虛？

歌手劉浩龍（師兄）、菊梓喬、譚嘉儀、鄭秀文、簡淑兒、鄺潔楹及丁子朗與新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理吳小偉先生等，現身《東港城CHEERS TO 2019倒數派對》活動，談到於社交平台晒騷肌做gym相片，師兄表示曾於上年個唱上答應歌迷保持身上八舊肌肉，結果8個月來努力運動，原定打算做健身運動，為2018年最後一天劃上完美句號，惟到達時健身室時快將關門，最後找來放假中的教練給予大門密碼，才得以令他自由出入做足兩小時gym。



沒料做完gym卻發生小插曲，師兄說：「原本活動前想食個白烚雞肉、菜、同蛋白，作為紀念呢幾個月靠佢哋操肌，點知份雞肉有酸臭味，搞到最終只可以食蛋白同菜，依家好肚餓。」談到今年音樂方向，師兄表示想唱情歌，問到是否透過歌曲填補感情空白？他謂：「其實係黃柏高揀咗首好歌畀我，粉絲又鍾意我唱情歌嘛！（咁新年有咩願望？）想拍多啲戲，又想將演唱會移師到澳門搞。」



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