日票房埋年結　山下智久吸金92億日圓奪冠

2018年剛完結，日本傳媒為日本電影票房埋單計數，結果山下智久主演的電影《緊急救命》劇場版（Code Blue：The Movie），取得92.4億日圓（約6.56億港元）票房，接近100億日圓收入，撼贏日本及歐美電影成為2018日本電影票房一哥，認真厲害！



除歐美電影之外，日本片票房十大第2及3位是動畫片《名偵探柯南：零的執行人》和《多啦A夢：大雄之金銀島》，取得91.8億日圓（約6.52億港元）及53.7億日圓（約3.8億港元）。勇奪康城電影節金棕櫚獎、是枝裕和執導的《小偷家族》，亦奪得46.3億日圓（約3.2億港元）票房，排行第4位，口碑及票房俱佳。小栗旬主演的《銀魂2：規矩是為了被打破而存在的》及《屍殺片場》，分別排第5及6位，獲得36.7億日圓（約2.6億港元）及31.2億日圓（約2.2億港元）。



至於7至10位是動畫《精靈寶可夢：我們的故事》收30.9億日圓（約2.1億港元），木村拓哉與二宮和也主演的《檢察狂人》收29億日圓（約2億港元），細田守的動畫《未來的未來》收28.8億日圓（約2億港元），北川景子與田中圭主演的《雖然只是弄丟了手機》收18.7億日圓（約1.3億港元）。



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