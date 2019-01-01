為千五蚊露下體　史泰龍四仔網拍276萬

荷里活傳奇動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）未成名前為生計曾接拍「露龍」咸片，當時誰想到他日後會塑造拳王洛奇與軍佬Rambo兩大銀幕經典角色？所以說，千萬不要睇死人。



年屆72歲的史泰龍將於《洛奇外傳：王者之後2》（Creed）第八次飾演洛奇，這個由他自己創作的角色，於1976年一鳴驚人，為史泰龍帶來奧斯卡最佳男主角與最佳原創劇本提名，該片最後亦掃走包括最佳電影三獎，開展了史泰龍的星途。



窮途末路拍四仔



不過星光背後，卻是不為人知的辛酸。史泰龍一心要成為演員，卻苦無工作，身無分文的他被踢出租住的紐約公寓，被迫於巴士站露宿，直到他見到一套低成本軟性色情片的演員招攬廣告。他後來憶述：「當時我一係就拍呢部戲，一係就打劫，因為我已經窮途末路。」這部電影就是《The Party at Kitty and Stud》，也是史泰龍首部擔正的作品。



該片的「故事」相當簡陋，史泰龍飾演大舊衰Stud，雖然他粗魯愚笨，但女友Kitty折服於他強大的性能力下。兩人不停交歡，偶有輕微的性虐場面，其中一場史泰龍更以皮帶鞭打女方。其後Stud於廣告板張貼告示，公開邀請別人參加他寓所舉行的群交淫賤派對。一班人應約赴會，大家剝光豬圍圈跳舞，史泰龍再力戰眾女。史泰龍總共拍攝兩天，需要接受露出下體鏡頭，薪水只有200美元（約1,560港元），卻解決他的燃眉之急。



自減人工演洛奇



史泰龍之後都是在不同小製作客串維生，轉捩點是1975年，他看到拳王阿里（Muhammad Ali）對Chuck Wepner的拳賽後受到啟發，花三天多寫好《洛奇》（Rocky）劇本。史泰龍四處兜售劇本，有電影公司出價35萬美元（約273萬港元），但計劃由羅拔烈福（Robert Redford）或畢雷諾士（Burt Reynolds）擔任男主角，史泰龍堅持由自己上陣，結果自減人工後，成功爭取自編自演。餘下的就是歷史。



拒回購四仔舊作



《The Party at Kitty and Stud》的投資者在史泰龍走紅後抽水，向他開價10萬美元（約78萬港元）買回電影版權，阻止被起底出醜，但史泰龍回應：「我兩蚊都唔會畀。」結果片方用他在《洛奇》的外號「意大利種馬」替電影改名為《Italian Stallion》，重新在色情戲院上映，更加上註解指版本是「和諧」刪剪版，最後也沒對史泰龍事業有所影響。



276萬售全球版權



《Italian Stallion》推出多年後，分別於2004年與2007年推出DVD，2007年更有號稱是「未刪剪原版」曝光，入面有「打真軍」的插入鏡頭，不過根據成人雜誌《AVN》的分析，那些鏡頭只是另外加入，並非由史泰龍本人執行。2010年，該片的35毫米底片全球發行權，於eBay網站被拍賣，以約276萬港元成交。



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