為千五蚊露下體　史泰龍四仔網拍276萬

荷里活傳奇動作巨星史泰龍(Sylvester Stallone)未成名前為生計曾接拍「露龍」咸片,當時誰想到他日後會塑造拳王洛奇與軍佬Rambo兩大銀幕經典角色?所以說,千萬不要睇死人。



年屆72歲的史泰龍將於《洛奇外傳:王者之後2》(Creed)第八次飾演洛奇,這個由他自己創作的角色,於1976年一鳴驚人,為史泰龍帶來奧斯卡最佳男主角與最佳原創劇本提名,該片最後亦掃走包括最佳電影三獎,開展了史泰龍的星途。



窮途末路拍四仔



不過星光背後,卻是不為人知的辛酸。史泰龍一心要成為演員,卻苦無工作,身無分文的他被踢出租住的紐約公寓,被迫於巴士站露宿,直到他見到一套低成本軟性色情片的演員招攬廣告。他後來憶述:「當時我一係就拍呢部戲,一係就打劫,因為我已經窮途末路。」這部電影就是《The Party at Kitty and Stud》,也是史泰龍首部擔正的作品。



該片的「故事」相當簡陋,史泰龍飾演大舊衰Stud,雖然他粗魯愚笨,但女友Kitty折服於他強大的性能力下。兩人不停交歡,偶有輕微的性虐場面,其中一場史泰龍更以皮帶鞭打女方。其後Stud於廣告板張貼告示,公開邀請別人參加他寓所舉行的群交淫賤派對。一班人應約赴會,大家剝光豬圍圈跳舞,史泰龍再力戰眾女。史泰龍總共拍攝兩天,需要接受露出下體鏡頭,薪水只有200美元(約1,560港元),卻解決他的燃眉之急。



自減人工演洛奇



史泰龍之後都是在不同小製作客串維生,轉捩點是1975年,他看到拳王阿里(Muhammad Ali)對Chuck Wepner的拳賽後受到啟發,花三天多寫好《洛奇》(Rocky)劇本。史泰龍四處兜售劇本,有電影公司出價35萬美元(約273萬港元),但計劃由羅拔烈福(Robert Redford)或畢雷諾士(Burt Reynolds)擔任男主角,史泰龍堅持由自己上陣,結果自減人工後,成功爭取自編自演。餘下的就是歷史。



拒回購四仔舊作



《The Party at Kitty and Stud》的投資者在史泰龍走紅後抽水,向他開價10萬美元(約78萬港元)買回電影版權,阻止被起底出醜,但史泰龍回應:「我兩蚊都唔會畀。」結果片方用他在《洛奇》的外號「意大利種馬」替電影改名為《Italian Stallion》,重新在色情戲院上映,更加上註解指版本是「和諧」刪剪版,最後也沒對史泰龍事業有所影響。



276萬售全球版權



《Italian Stallion》推出多年後,分別於2004年與2007年推出DVD,2007年更有號稱是「未刪剪原版」曝光,入面有「打真軍」的插入鏡頭,不過根據成人雜誌《AVN》的分析,那些鏡頭只是另外加入,並非由史泰龍本人執行。2010年,該片的35毫米底片全球發行權,於eBay網站被拍賣,以約276萬港元成交。



