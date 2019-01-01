買樓冇佢名！馮盈盈為間屋同男友嘈交

藝人馮盈盈、傅嘉莉、張寶兒、張景淳、伍富橋及張啟樂等到屯門V City出席倒數活動，鬥擺甫士及玩遊戲，期間新鴻基地產代理有限公司租務副總經理孫雅茵送上願望板，讓藝人寫上新一年願望，盈盈表示想表演唱歌，笑言今晚只有她這位嘉賓沒有獻唱：「我仲未練好歌，希望抽到時間練好啲，依家噪音方面嘅功力就唔錯。」



2018年奪得飛躍進步女藝人的盈盈表示將拍攝新劇《極道怪咖》，跟主角王浩信等都未合作過，是一次大挑戰。她又透露男友「寶寶」最近置業，兩人要搞裝修及買傢俬，身為女主人的盈盈非常投入：「但大家諗法好唔同，都有鬧交，我希望可以上鏡啲畀我開live，佢就想簡約啲，惟有互相讓步。（新屋有冇你名？）冇我名㗎！畀我留番首次置業Quota啦！（新一年大計包唔包括結婚？）寶寶買咗樓，冇晒錢喇！惟有再努力啲工作儲錢，所以我哋聽日慶祝元旦，都係要節儉，始終佢有供款壓力。」

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