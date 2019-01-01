元旦爆戀情！Kai@EXO約會Jennie斷正

韓國新聞社Dispatch每年元旦也會爆料一對令人震驚的圈中情侶，今年也不例外！今日Dispatch便公開韓國人氣男團EXO成員Kai與女團BLACK PINK成員Jennie約會的照片，雖然EXO與BLACK PINK分別屬於SM及YG事務所，但無阻兩人的感情發展。



去年10月開始拍拖



現年24歲的Kai與22歲的Jennie被拍得於去年11月25日一起遊車河及去首爾天空公園約會，Kai特地到Jennie家接她，二人均戴上冷帽及頸巾，落車後更十指緊扣漫步公園，而Kai於12月2日結束海外行程後，返韓第一時間便是約會Jennie，原來是送手信給她。據悉二人自去年10月已開始拍拖。兩人除了同樣熱愛音樂，亦喜歡同一品牌，衣着打扮相近。而Kai與Jennie更分別將於本月14及16日生日，正可一起慶祝。



曾與Krystal@ f(x) 拍拖



Kai曾於2016年4月被爆與女團f(x)成員Krystal拍拖，但雙方認愛1年多便因工作繁忙而宣布分手，回復前後輩關係。



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