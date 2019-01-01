另類新年願望！英國人恨兩大男神拍hehe電影

唔少人新年都有新願望，咁英國人有咩願望呢？英國統計局（Stats Britain）就做咗個調查，日前於社交網公開一份英國人2019年嘅新年願望清單，當中最多人希望人氣男子組合One Direction（1D）重組，不過1D各成員已經單飛幾年，而Zayn Malik更加已經離隊，唔知有冇可能再合體？



至於排第二就是《X檔案》（The X-Files）女星Gillian Anderson演出一部女同志公路喜劇，第三位為「華生」馬田費曼（Martin Freeman）前女友Amanda Abbington演劇集角色「The Master」，不過最搞笑嘅願望就係好多英國人竟然希望兩大男神「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）與「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）合作拍同志電影，仲係齊齊演「蜘蛛俠」Tom Holland嘅老竇，呢個鐵三角似乎會好有火花，唔個「願望」火速成為網民熱話！