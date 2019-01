Ig洩蜜：10月同遊巴黎　Jennie愛犬取名Kai

韓國人氣男團EXO的24歲成員Kai與女團BLACK PINK的22歲成員Jennie,於今日被公開約會的照片斷正,報道更指二人於去年10月已交往,雙方各自所屬的SM與YG事務所僅回應稱正向當事人確認中。



不過,有韓媒翻炒Jennie上月20日參演綜藝節目《俘獲芳心頻道》,Jennie公開自己家中兩頭愛犬,並介紹愛犬分別取名「Kuma」及「Kai」,又指Kai今年已8歲,是家中首頭愛犬,未知是否偶然還是她本來就對「Kai」情有獨鍾。



而Kai與Jennie於去年10月亦有獲邀參加法國巴黎時裝周,當時Jennie在Instagram(Ig)上傳在巴黎鐵塔前的照片,並留言說是Kai拍攝,又以英語寫道:「Had the most romantic dinner admiring the eiffel tower #happyjen」似暗示與Kai共進浪漫晚餐,而Kai亦於同一日在Instagram上傳自己在巴黎鐵塔的照片。



此外,Kai被拍得與Jennie在天空公園約會,他亦曾上傳自己當日在天空公園的個人照片。而Jennie在戀情曝光前一天,便上傳與隊友擁抱的照片,並留言說:「We laugh we smile we hug we love we care we work we cheer we cry we live we dream we eat we travel we dance we sing we are black pink I LOVE YOU!」