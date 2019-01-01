農夫無厘頭片賀2019　網友話捉唔到笑點

組合農夫不嬲都幽默兼轉數快，深得觀眾喜愛，踏入2019年，成員陸永嘅太太Reina就分享咗段片，但網友都表示捉唔到個笑點喎！Reina留言：「2019年出嘅第一個post... #好好笑#新年快樂」片入面見到陸永同C君坐喺度，未講嘢已經不停笑，陸永話：「依家係20……」都未講埋「19」就已經笑到講唔到，C君就接落去話：「好快就會去到……」之後又笑到咳！而陸永繼續話：「好快就2020年，其實過年又有乜咁特別喎！」笑完一輪佢哋自己都頂唔順，仲話咁樣祝賀都有嘅，之後就正經番少少祝大家新年快樂。網友睇完都話唔明佢哋做緊乜，亦有人話雖然好無厘頭但好好笑，仲有人話佢哋咁講嘢好切合今年個年份添！唔知大家又Get唔Get到個笑點呢？



陸永首次同太太跨年



另外，Reina亦上載咗張同陸永嘅自拍，留言：「今年陸生邀請我睇佢做跨年show，識咗幾十年，第一次一齊跨年，真係Happy New Year!!!!!!!」佢仲話要趕返屋企陪女，而陸永亦有回覆祝老婆新年快樂，仲話希望可以即刻實現佢嘅新年願望，唔知個願望係咩呢？



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