心痛囝囝瞓得差　Rosemary爆老公唔識湊仔

名模Rosemary今日無懼寒冬，着低胸短裙出席Apm「香港傑出勇士分享」活動，分享故事。近來忙住照顧囝囝Hendrix嘅佢，話呢排好忙，因為聖誕節嘅時候囝囝同小朋友一齊玩，搞到依家有少少病：「佢夜晚瞓得唔好，每一個鐘起一次身。（好心痛？）當然，因為我覺得佢應該係好Strong。」問到老公有冇幫手照顧囝囝，她笑言：「少少啦，其實囝囝咁細個，佢都唔知點照顧，依家佢都係主力同小朋友玩。」



去泰國搞嘉年華



Rosemary又透露遲啲會喺泰國搞一個叫「WonderFruit」嘅嘉年華，集瑜伽、食物及藝術於一身。問到2019年有咩願望？佢話都係繼續做瑜伽：「希望可以幫大家健康啲。（開Centre？）我都想，依家我都有開班教Baby Yoga！（Baby點做？）其實都係父母同佢哋有眼神接觸，同埋幫佢哋做唔同嘅甫士。」提到早前為囝囝舉行百日宴，佢話好開心：「喺Boxing day舉行，係佢第一年過嘅聖誕節，收到好多禮物。」



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