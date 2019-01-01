【激過周秀娜】34E全裸孟瑤浴中舔雪糕

新年快樂！擁有34E「Big」爆上圍嘅內地女星孟瑤賣大包迎接新一年，喺社交網上載一條全裸浸浴食雪糕嘅短片，震動萬千網民嘅眼球！



片中，孟瑤屈腳坐喺浴缸浸住泡泡浴，僅以大髀遮住胸前兩點，之後開始慢慢歎雪糕，點知個雪糕一路食一路溶，仲滴落佢大髀度，不過佢一於少理，仲突然伸脷係咁舔個雪糕，又起勢啜手指，再配埋個誘惑眼神，網民都留言問：「我究竟睇咗啲乜？條脷好長！」有網民仲問佢係咪向周秀娜滴牙膏一幕致敬，不過亦有網民話孟瑤已經做咗人母，唔應該拍呢啲片，總之就議論紛紛。



對於網民熱烈討論，孟瑤就留言解釋只係為配合新戲宣傳啫，之後又上載除夕夜遇車禍現場嘅短片，佢影住路面塞車情況，留言話：「Crash！The last day of 2018， unexpected！Take away all bad luck！！（崩潰！2018年的最後一天，出人意料！ 送走所有不好運氣）」



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