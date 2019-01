【激過周秀娜】34E全裸孟瑤浴中舔雪糕

新年快樂!擁有34E「Big」爆上圍嘅內地女星孟瑤賣大包迎接新一年,喺社交網上載一條全裸浸浴食雪糕嘅短片,震動萬千網民嘅眼球!



片中,孟瑤屈腳坐喺浴缸浸住泡泡浴,僅以大髀遮住胸前兩點,之後開始慢慢歎雪糕,點知個雪糕一路食一路溶,仲滴落佢大髀度,不過佢一於少理,仲突然伸脷係咁舔個雪糕,又起勢啜手指,再配埋個誘惑眼神,網民都留言問:「我究竟睇咗啲乜?條脷好長!」有網民仲問佢係咪向周秀娜滴牙膏一幕致敬,不過亦有網民話孟瑤已經做咗人母,唔應該拍呢啲片,總之就議論紛紛。



對於網民熱烈討論,孟瑤就留言解釋只係為配合新戲宣傳啫,之後又上載除夕夜遇車禍現場嘅短片,佢影住路面塞車情況,留言話:「Crash!The last day of 2018, unexpected!Take away all bad luck!!(崩潰!2018年的最後一天,出人意料! 送走所有不好運氣)」



