2019多搞作　倪詩蓓恨自製真人騷

藝人倪詩蓓元旦上薛家燕主持的電台節目，談及早前在《流行經典五十年》上大獻歌喉，家燕表示《流》每集都會邀請一些少見又唱得的嘉賓亮相，笑言原本只打算做幾集，結果做足兩年。



倪詩蓓近來多機會獻聲，曾擔任多個演唱會嘉賓，又唱酒廊，周日（6日）又接了一個生日會任表演嘉賓，她自嘲是藝人歌手「呃飯食」：「好彩我音感好，一上台都唱到，又會執生。新一年希望學到好似家燕姐咁叻，以佢為目標，依家個仔（Royce）都大，住喺特殊學校宿舍，我可以出嚟做嘢。」



踏入2019年，倪詩蓓滿腹大計，希望做電台DJ，又想做真人騷，她說：「其實我好鍾意做DJ，多嘢講，唔使對鏡頭，幕前影硬照OK，做戲一般般，口才就OK，唔知喺香港做DJ使唔使考牌？」至於真人騷方面，她心中已有劇本，希望拍一部講單親媽媽自力更生的真人騷，亦想自行製作。問到會否畀仔仔出鏡？她說：「應該唔會，除非個節目係介紹同特殊兒童有關先會考慮，覺得可以畀啲鼓勵人哋，同人分享。」提到她與前男友黃玉郎的官司，她不欲多提，希望新一年做好自己便夠，並語重心長地說：「人生有幾多個十年，最唔開心已過晒，依家好開心。」