【做BB契媽】黃翠如自爆畀大肚好友鬧醒

人生裏能夠相交相知係緣分，好似藝人黃翠如同馬來西亞華裔小姐冠軍好友吳天瑜就係一個好例子，佢哋friend過打band，連翠如老公蕭正楠都講過太太對天瑜好過對佢，可想而知佢哋嘅感情幾咁深厚呀！今日，翠如喺網上分享多張同天瑜嘅合照，仲發表長文細訴二人嘅經歷，永遠都是其美好回憶：「2018年，完成了很多美好而帶點瘋的事，包括帶著（着）這個大肚婆出走。還記得那一年，我們剛出道不久，在橫店的大街上跟影碟老闆娘講著（着）二元的價。還記得你要離家出走，我和你把家中一世都穿不完的高跟鞋塞入紅白藍膠袋。還記得我要飛過來給你驚喜過生日，然而我記錯日子，在你生日過後才到。還記得你每次流著（着）堅強的眼淚告訴我你的苦， 而我留着軟弱的眼淚，給你罵醒又罵醒。」



原來佢哋相交超過10多年，大家去年亦踏入人生另一個階段，自己成為人妻，天瑜則成為人母：「我們一生，我們的相交，就如我們每次旅程一樣，帶點瘋而又美好地探險着。前面的日子，你會更美好，因為寶寶有我這個契媽，一個總是要你好好照顧着的契媽我愛你，吳天瑜。祝福你，吳天瑜。#感謝你的丈夫讓我倆瘋著（着）出走。」



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