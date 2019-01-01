叱咤：Cousin Fung再奪作曲人大獎

叱咤頒獎禮今日舉行，頒發多個大獎，其中「叱咤樂壇作曲人大獎」由Cousin Fung再奪得，上年他揹書包上台，今年他的書包由另一音樂人Edward Chan在台下揹住，發表得獎感受時，他以食牛肉麵比喻自己作曲的過程，又謂自己懶，故要多謝一個人經常督促他寫歌，就是Edward Chan，他亦在台上多謝馮太，笑言不是她，自己會穿孖煙囪上台攞獎。



陳詠謙奪填詞人大獎



「叱咤樂壇填詞人大獎」由陳詠謙奪得，表示之前曾想過如果上台攞獎會否掌聲雷動，5年後攞過幾次獎，昨日就諗攞獎的話會唔會有噓聲，他謂：「唔可以畀呢啲遮蓋心聲，今年好迷失，一開始覺得自己係好幸福嘅填詞人，但單靠幸福唔可以令我成為更好嘅填詞人，今年有啲歷練令我更豐富，希望可以做更好嘅填詞人。」



王雙駿編曲人大獎



而「叱咤樂壇編曲人大獎」由王雙駿奪，而「叱咤樂壇監製大獎」就由舒文奪得，他表示攞獎要多謝兩個女歌手，第一個是容祖兒：「我2006年攞獎時佢仲激動過我，幕後都要有歌手信任先得，我哋兩個合作互相改進自己。」而第二個就要多謝AGA：「佢好怪，令我學識點樣重新做音樂，人哋話打麻雀可以醫柏金遜，原來做音樂都得。」