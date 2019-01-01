叱咤：林奕匡奪唱作人金獎　陳蕾喊住發言

叱咤頒獎禮今晚舉行，歌手陳蕾奪得「叱咤樂壇唱作人銅獎」，行上台時已想喊，之後喊住講：「我09年由廣州落嚟香港參加已經冇咗嘅電視台嘅唱歌比賽，2019年就入行10年，前兩年我終於做到我想做嘅歌手，好多人問我點解堅持，我話鍾意嗰樣嘢就會堅持，而且我唔甘心，人哋未放棄我前就先放棄自己。」她亦多謝團隊，其後多謝樂隊Mr.的MJ時，她謂：「無論我哋關係變成點都支持我。」



而AGA就奪得「叱咤樂壇唱作人銀獎」，她表示這是最想攞的一個獎，要多謝爸爸：「由細到大畀我聽好多音樂，迫我彈琴同CD一模一樣，教識我尊重音樂。」第二個就多謝監製舒文：「8年前識佢，佢話我聽做音樂好難，賺唔到錢，我話我知，佢問我想做明星定音樂人，我話想做唱作人，佢話要5年時間，將爸爸教我嘅嘢變成屬於我嘅音樂。」之後亦沒有忘記多謝老闆。



而林奕匡就奪得「叱咤樂壇唱作人金獎」，他表示9年前舒文都向他講過與AGA的同一番說話：「我話想做明星，其實因為我喺外國長大，我係嗰度唯一一個中國人，所以成日畀人蝦，但自從我喺學校上台表演吹色士風後，個人開心咗好多，所以想做音樂。」另外要多謝Edward Chan。