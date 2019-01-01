叱咤：周柏豪奪獎　司儀講錯做周國賢

叱咤頒獎禮今晚舉行，叱咤第八位由周柏豪《老少平安》奪得，但司儀梁文禮一開始公布時卻口快講錯是周國賢奪得，表情尷尬。柏豪表示2018年去了特殊學校探訪兩次：「每次去都係抱輕鬆嘅心情，但走時就好難過，問自己除咗探訪外仲可以為佢哋做咩，我覺得真正嘅英雄係學校嘅老師同校長，多謝佢哋喺背後默默支持社會被人忽略嘅人，希望大家可以多啲關注社會弱勢。」



陳柏宇就憑《認真如初》奪得第九位，他謂生咗女開始反思快樂是否等於意義：「其實唔係嘅，好多時我哋會忽略小小嘅開心，其實有時我揸車畀車過，佢哋會隊一隊手或打死火燈，我都會笑一下，希望大家欣賞小小嘅開心，積埋積埋就係快樂同意義。」期間大會催他講快些，他笑言可以先播歌，之後邊播歌邊講，講完就即刻駁住唱歌，但謂仲未講晒，唱完仲同囡囡講I love you。



第七位由AGA的《無期》奪得，她多謝團隊：「雖然寫咗冬天嘅歌，冇諗過上年真係會去負15度嘅北海道拍MV，日日食飯糰，行去景點要行成半個鐘，雪去到膝頭哥咁高，多謝工作人員晚晚晚煲薑茶畀我飲，驚我病。」但她未講完音樂就已起。而王菀之的《沉默的士高》奪得叱咤第十位，但她因事未能到場。



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