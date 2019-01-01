叱咤：聲沙謝安琪照唱歌

叱咤頒獎禮舉行，「叱咤十大」第二位就由謝安琪的《一個女人和浴室》奪得，似乎仍生病的她聲沙沙表示：「好開心，同麥浚龍合作好醉心嘅企劃，好冒險，因為冇乜經驗，所以得到大家支持好開心。」她謂團隊有很多新嘗試，故逐一多謝他們，最近笑言：「如果漏咗多謝你，你係最特別嘅。」聲沙沙的她講講下期間清一清喉嚨，但都有照唱歌。



周國賢的《錢七》奪得「叱咤十大」的第六位，他表示首次不是以自己歌上台攞獎，又多謝高佬：「15歲畀佢呃返屋企，佢攞支電結他教我彈chord，從此組咗Zarahn，識咗25年一直冇同佢講，其實佢作曲好叻，一直冇講因為驚佢驕傲。」他又多謝在加拿大都幫他填詞的藍奕邦，但他都是未講完就已起音樂。唱完後他多謝之前幫他在的士執番銀包的善心人。



第五位由張敬軒的《天才兒童》奪得，他多謝幫過他的同事及做歌的人。第四位就由陳奕迅的《可一可再》奪得，但陳奕迅未有到場。第三位就由RubberBand的《未來見》奪得，6號表示首歌其實2017年已寫起，但因為懶，所以是唱片最後一首歌才完成，而阿正就謂此曲是想寫畀已離世的愛犬，亦多謝太太：「如果冇佢我哋唔會企喺度。」之後6號多謝太太，又有點哽咽說：「呢個時代無懼唱想唱嘅歌，無憾做自己係好難。」之後台下歌手一起企起身。