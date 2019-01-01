叱咤：等了20年！容祖兒奪至尊歌曲爆喊

入行20年，由當年的《不容錯失》一等再等，天后容祖兒終於憑《心之科學》，奪得她最想得到的「至尊歌曲」大獎，當她在台上攞獎後，禁不住哭了出來，感動呀！



眾DJ企在台上拿住不同獎，森美表示這個歌手攞過好多獎，包括多個女歌手金獎，只爭至尊歌曲大獎就完滿，然後宣布容祖兒憑《心之科學》奪得，成功「大滿貫」！監製舒文表示：「Joey恨攞呢個獎好耐，恨咗廿年終止可以同佢同台攞獎，由《不容錯失》到依家，如果入行頭3年就攞到就冇咁精彩。」此時祖兒即感動喊，他續謂：「我哋都係癲，用200%毅力去做音樂，等佢喊多陣先。」之後到祖兒講得獎感受，她感觸表示：「喺宣傳呢首歌嘅時候，我曾經講過無論結果如何，我都係會song of the year嘅堅持同決心去做，但諗諗下唔對路，相信每個歌手都係用所有決心。」隨即哽咽表示：「從來冇鬆懈同留手過，所以我有乜咁特別啫，我出道喺上個世界，1999年出道，一路懷住song of the year嘅憧憬同堅持做所有歌，終於嚟到2019年嘅今日，我攞到呢個獎！」



她又拋出《心》歌詞：「月光有人撈起有人瞧不起，無法阻他變心 仍有胸襟永不洩氣」來比喻自己多年來的感受。