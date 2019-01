叱咤：等了20年！容祖兒奪至尊歌曲爆喊

入行20年,由當年的《不容錯失》一等再等,天后容祖兒終於憑《心之科學》,奪得她最想得到的「至尊歌曲」大獎,當她在台上攞獎後,禁不住哭了出來,感動呀!



眾DJ企在台上拿住不同獎,森美表示這個歌手攞過好多獎,包括多個女歌手金獎,只爭至尊歌曲大獎就完滿,然後宣布容祖兒憑《心之科學》奪得,成功「大滿貫」!監製舒文表示:「Joey恨攞呢個獎好耐,恨咗廿年終止可以同佢同台攞獎,由《不容錯失》到依家,如果入行頭3年就攞到就冇咁精彩。」此時祖兒即感動喊,他續謂:「我哋都係癲,用200%毅力去做音樂,等佢喊多陣先。」之後到祖兒講得獎感受,她感觸表示:「喺宣傳呢首歌嘅時候,我曾經講過無論結果如何,我都係會song of the year嘅堅持同決心去做,但諗諗下唔對路,相信每個歌手都係用所有決心。」隨即哽咽表示:「從來冇鬆懈同留手過,所以我有乜咁特別啫,我出道喺上個世界,1999年出道,一路懷住song of the year嘅憧憬同堅持做所有歌,終於嚟到2019年嘅今日,我攞到呢個獎!」



她又拋出《心》歌詞:「月光有人撈起有人瞧不起,無法阻他變心 仍有胸襟永不洩氣」來比喻自己多年來的感受。