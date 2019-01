賭王三太的兒子何猷啟(Orlando)自從向女友GiGi求婚成功後,兩人不時喺網上放閃。今日,Orlando就喺社交網上載兩人共度新年嘅合照,相中見佢哋去咗一間靚餐廳欣賞煙花,兩人不但頭貼頭合照,GiGi仲送上香吻,難怪Orlando一副冧樣,簡直幸福到爆!



Orlando話:「Happy New Year my love!Thank you for a wonderful 2018 and always be there for me!It will be a great year ahead!(親愛的新年快樂!多謝你畀咗我一個好精彩嘅2018,同埋一直喺我身邊,2019一定會係一個好開始!」唔少網民都話閃到爆,仲話既然女友咁好,叫Orlando快啲「找數」娶人呀!



