叱咤：RB奪組合金獎　6號唔怕陷低谷

叱咤頒獎禮今晚舉行，DJ少爺占和當奴宣布叱咤樂壇組合金獎由RubberBand（RB）奪得，主音6號說：「今日出門口前諗起10年前嘅今日，同埋當年嘅新人一齊介紹出嚟，我哋2017、18年做宣傳時，有記者問我哋係咪休團解散，香港就係咁，唔知下一秒係點，多謝今年路途上遇到嘅知音，《逆流大叔》入面有一句，要搵番自己嘅節奏，哪怕係低谷，只要跟後自己節奏就得。」Supper Moment奪得「叱咤樂壇組合銅獎」，而Dear Jane就奪得銀獎，他們說：「第一次攞銀獎，因為之前3次都攞銅獎。」主音Tim說：「記得2012年翻唱咗《到此為止》後，啲人話有隊新Band，真係幾好笑，呢個獎係一直儲落嚟嘅獎。」



DJ少爺占和當奴在台上表演棟篤笑，反擊網友的留言，指有網友問為何今年沒有Do姐（鄭裕玲），但Do個名濛了，他們笑言因為是Viu直播，兩人又抽水笑番梁文禮講錯周柏豪做周國賢的事件。

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